Апелляционная инстанция оставила в силе решение суда первой инстанции о привлечении бывших контролирующих лиц Уральского Трастового Банка к субсидиарной ответственности по иску Агентства по страхованию вкладов. Сообщение об этом опубликовано в среду на сайте АСВ.

Базировавшийся в Ижевске Уральский Трастовый Банк лишился лицензии 31 мая 2012 года. В июле того же года он был признан банкротом. Конкурсным управляющим было назначено АСВ.

Агентство 13 июля 2015 года направило в Арбитражный суд Удмуртской Республики заявление о привлечении Сергея Оленева, Сергея Лихачева, Тамары Донгузовой и Надежды Селезневой к субсидиарной ответственности по обязательствам банка в общем размере 304,934 млн рублей.

Напомним, что, в частности, Тамара Донгузова была исполняющей обязанности предправления Уральского Трастового Банка.

В августе 2015-го сообщалось об удовлетворении судом поданного в рамках этого иска ходатайства АСВ об аресте имущества ответчиков на общую сумму более 304,9 млн рублей.

Арбитраж 7 марта 2019 года удовлетворил заявление о привлечении указанных лиц солидарно к субсидиарной ответственности по обязательствам банка. Производство в части определения размера субсидиарной ответственности приостановлено до окончания формирования конкурсной массы и расчетов с кредиторами.

Постановлением Семнадцатого арбитражного апелляционного суда, резолютивная часть которого была объявлена 24 июня 2019 года, определение суда первой инстанции оставлено без изменения, а апелляционная жалоба контролирующих лиц банка — без удовлетворения.



АСВ уточняет, что определением Арбитражного суда Удмуртии от 3 апреля 2019 года срок конкурсного производства в отношении банка был продлен на шесть месяцев. Судебное заседание по рассмотрению отчета конкурсного управляющего назначено на 3 октября этого года.