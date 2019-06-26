Амурский арбитражный суд 24 июня в качестве обеспечительной меры по иску компании «Финвижн» обязал регистратора банка «Восточный» учесть переданные во исполнение опциона акции как принадлежащие «Финвижн» при определении кворума и голосовании на собрании акционеров 28 июня — теперь «Финвижн» и дружественные ей акционеры Юсупов и Данилов смогут избрать большинство членов совета директоров «Восточного» – пять из девяти; сам иск будет рассмотрен 16 июля, сообщают «Ведомости» .

«Финвижн» через суд добилась права голосовать 9,99% акций банка «Восточный», которые получила, когда другой акционер банка, фонд Baring Vostok, исполнил опцион – тоже по решению суда; до 19 июня Baring Vostok через Evison принадлежало 51,6% «Восточного», а «Финвижн» – 32%, но по решению суда у Evison было списано 80,2 млрд акций, или 9,99% «Восточного», во исполнение опциона в пользу «Финвижн»; к моменту передачи спорных акций реестр акционеров к общему годовому собранию, назначенному на 28 июня, был уже закрыт (это произошло 5 июня, говорится в материалах банка), а по закону об акционерных обществах, если в промежутке между составлением списка лиц, имеющих право участвовать в собрании акционеров, и датой, когда оно должно состояться, кто-то из акционеров передал акции другому лицу, он должен также выдать ему доверенность на голосование – либо голосовать на собрании в соответствии с указаниями нового владельца акций, но Evison ни доверенности «Финвижн» не выдала, ни участия в собрании не подтвердила, утверждает «Финвижн»; поэтому «Финвижн» обратилась в Амурский арбитражный суд 24 июня.

Представитель «Финвижн» говорит, что теперь прекратятся злоупотребления некоторых менеджеров фонда Baring Vostok: у них было формальное право голосовать ими, и они нарушали закон об акционерных обществах, не выдавая компании «Финвижн» доверенность.

Запрос доверенности был получен по факту в минувший четверг через факс на Кипре без приложения формы доверенности и без указания контактного лица, а в понедельник, даже не выяснив, выдали им доверенность или нет, «Финвижн» уже бежит с заготовленным иском в суд и тут же получает решение, говорит представитель Baring Vostok; тем более, добавляет он, если следовать позиции «Финвижн», то эта компания могла даже не просить доверенность, а просто дать Evison указание, как именно голосовать на собрании.

Амурский суд беспрецедентными обеспечительными мерами фактически предрешил исход рассматриваемого дела, говорит представитель Baring Vostok: подобное, считает он, запрещено законодательством и судебной практикой.