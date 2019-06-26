Около 95% объема современной медицинской помощи входит в ОМС, то есть предоставляется россиянам, застрахованным в системе ОМС, бесплатно. Об этом сообщила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова в интервью общероссийскому порталу «Будущее России. Национальные проекты», оператором которого является ТАСС.

«Более того, сейчас в ОМС входят уже 95% всего объема медицинской помощи и всех имеющихся современных медицинских услуг (более 10 тысяч), то есть это система, которая обеспечивает социальное равенство при реализации права каждого человека на сохранение здоровья», — сказала министр.

Она отметила, что в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение» для увеличения качества и доступности медицинской помощи гражданам РФ ведомство планирует создать систему защиты прав пациентов.

«В рамках нацпроекта у нас в каждом регионе будет открыт офис по защите прав пациента. Каждый раз, когда намечается недопонимание у пациента с врачом или с организатором здравоохранения, страховые представители будут помогать разрешать эту ситуацию. Их задача — защитить права пациента», — пояснила глава Минздрава России.