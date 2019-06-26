Мобильный виртуальный оператор Сбербанка «СберМобайл» сообщает, что при использовании мессенджеров WhatsApp, Viber, Facebook Messenger и Skype в домашнем регионе и поездках по России не будет расходоваться пакет трафика.

В случае, если абонент исчерпает пакет трафика, он сможет по-прежнему пользоваться популярными мессенджерами. Оператор оставляет за собой право ограничить максимальную скорость соединения. Эта опция будет работать до момента окончания срока действия пакета. Опция доступна абонентам «СберМобайла» при нахождении в России и ряде стран.

Абонентам, которые пользуются сервисами связи под брендом «СберМобайл» в роуминге, мессенджеры будут доступны все время действия роумингового пакета трафика, даже если абонент израсходует весь объем.

Опция доступна абонентам «СберМобайла» на открытых для подключения тарифных планах для физических лиц во всех регионах присутствия.

Страны, где возможно использование мессенджеров при исчерпании основного пакета трафика: Австралия, Австрия, Бельгия, Болгария, Великобритания, Венгрия, Гваделупа, Германия, Гибралтар, Гонконг, Греция, Дания, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Казахстан, Канада, Кипр, Китай, Латвия, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Мальта, Мартиника, Реюньон, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Сингапур, Словакия, Словения, США, Таиланд, Турция, Финляндия, Франция, Французская Гвиана, Хорватия, Чехия, Швейцария, Швеция, Эстония, Южная Корея, Япония.