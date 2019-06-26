Россияне с 2021 года смогут пользоваться цифровыми полисами обязательного медицинского страхования (ОМС), которые будут сохранены на смартфоне в электронном виде, сообщила пресс-служба Федерального фонда обязательного медицинского страхования.



«Цифровой полис ОМС не имеет физического носителя и может быть сохранен на смартфон в виде электронного образца документа. Переход на такую форму документа позволит, в частности, оформлять полис новорожденным детям, не выходя из роддома. Уже в начале 2021 года россияне смогут пользоваться цифровым страховым полисом», — сказала председатель ФОМС Наталья Стадченко, слова которой приводятся в сообщении.

Переход к цифровому полису будет проходить в несколько этапов. Часть из них уже пройдена — так заявление на выпуск полиса ОМС можно оформить в электронном виде, если есть подтвержденная учетная запись на Едином портале государственных и муниципальных услуг. Следующий шаг на пути к цифровому полису — временное свидетельство в электронной форме, уточнили в пресс-службе.

«Промежуточная фаза с временными свидетельствами в электронной форме нам нужна, чтобы отладить рабочие процессы и взаимодействие ведомств. К концу 2019 года мы планируем запустить в обращение временное свидетельство во всех субъектах РФ», — отметила Стадченко.

Переход на цифровой полис позволит сэкономить время гражданам и организациям, вовлеченным в оказание услуг обязательного медицинского страхования. При этом бумажные полисы также останутся, у россиян будет возможность выбора, пояснили в пресс-службе.