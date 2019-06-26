Россельхозбанк запускает потребительский кредит без обеспечения «Газомоторное топливо» для перевода автотранспортных средств и сельскохозяйственной техники на газобаллонное оборудование.

Оформить кредит по ставке от 10,5% годовых могут граждане РФ в возрасте от 23 лет до 65 лет (включительно) на момент наступления окончательного срока возврата кредита, уточняется в сообщении РСХБ. Кредит предоставляется на срок от шести до 36 месяцев включительно. Максимальная сумма — 300 тыс. рублей. Целевое использование кредитных средств подтверждается договором купли-продажи газобаллонного оборудования, заключенным между заемщиком и юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем.



В банке напоминают, что в 2018 году он приступил к реализации мероприятий «дорожной карты» взаимодействия с единым оператором по развитию рынка ГМТ — компанией «Газпром Газомоторное топливо». По предложению банка Минсельхоз России включил газомоторную технику и метан в перечень целей льготного кредитования аграриев. Банк предлагает всем клиентам независимо от отраслевой принадлежности адаптированные кредитные продукты, в том числе в сфере переоборудования техники и развития заправочной инфраструктуры.