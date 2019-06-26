Объем «свободных денег» у россиян в мае продолжил рост, который наблюдался месяцем ранее, и увеличился на 4,7% по сравнению с апрелем текущего года, до 28,7 тыс. рублей. На данный момент это самый высокий показатель с начала года, говорится в исследовании холдинга «Ромир».



По сравнению с маем 2018 года индекс свободных денег повысился на 19,6%. В свою очередь среднегодовое значение индекса с учетом майского показателя составляет 25,6 тыс. рублей.

«И если уже в апреле среднегодовое значение индекса свободных денег (24,5 тысячи рублей) превысило результаты прошлого года (24,1 тысячи рублей), то по итогам мая эта разница еще больше увеличилась», — указывает холдинг.



«Рост объемов свободных средств с российских семьях на фоне сокращения общих повседневных расходов выглядит закономерным. Россияне научились эффективно экономить, используя различные стратегии. Другие индексы «Ромир» свидетельствуют, что наши потребители в мае не просто потратили меньше, но сделали это благодаря более низким тратам на привычные товары», — отметил президент «Ромира» Андрей Милехин.

В городах-миллионниках значение индекса в мае увеличилось на 4,9% по сравнению с апрелем и составило 36,3 тыс. рублей. В городах с населением 100—500 тыс. человек объем «свободных денег» увеличился на 0,5%, до 20,7 тыс. рублей. В городах с числом жителей от 500 тысяч до 1 миллиона индекс сократился на 1,6%, составив 29,9 тыс. рублей.