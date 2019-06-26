Новая функциональность позволит специалистам банка регистрировать и подтверждать учетные записи клиентов в ЕСИА, снимать и проверять качество их биометрических данных (фотоизображения и записи голоса) с последующей отправкой в Единую биометрическую систему (ЕБС).

«В результате проекта банк не только полностью выполнил требование законодательства (ФЗ № 482-ФЗ от 31.12.2017 в части биометрии), но и получил дополнительные опции для повышения качества сервиса, — сообщила Анна Назарова, заместитель директора департамента банковского ПО RS-Bank, R-Style Softlab. — Внедрение модулей для взаимодействия с ЕСИА и ЕБС дает финансовой организации возможность в будущем развивать такие направления удаленного обслуживания, как, например, открытие счетов и кредитование».

Для справки:

АКБ «Держава» — универсальный финансовый институт для среднего и малого бизнеса. Сосредоточен на обслуживании корпоративных клиентов производственного, финансового и торгового сектора, а также операциях с ценными бумагами. Со дня своего основания в 1994 году банк является надежным партнером многих российских компаний. Более подробно на сайте: http://www.derzhava.ru/common/about.html

R-Style Softlab — ведущий российский разработчик и интегратор банковского ПО, входящий в международную группу компаний Asseco. Компания развивает бизнес по направлениям: дистанционное банковское обслуживание и фронт-офис, аналитические бизнес-приложения и хранилище данных, автоматизированные банковские системы, системы взаимодействия банков с госорганами. Кроме того, оказывает кредитным организациям сопутствующие услуги по построению комплексных интеграционных SOA-решений и администрированию систем управления базами данных. Решения R-Style Softlab используются в каждом третьем банке, действующем на территории Российской Федерации. Среди заказчиков: Сбербанк России, Россельхозбанк, «Почта Банк», ФК «Открытие», Альфа-Банк, Газпромбанк и многие другие. Более подробно на сайте: www.softlab.ru