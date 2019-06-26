Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ, согласно которому малоимущим будут списаны долги перед банками и микрофинансовыми организациями и будет введен запрет на выдачу новых займов лицам с доходом ниже прожиточного минимума. Соответствующий документ опубликован на сайте главы государства.

«Правительству Республики Казахстан, Национальному Банку Республики Казахстан принять меры по списанию гражданам Республики Казахстан, имеющим беззалоговые потребительские займы в банках и микрофинансовых организациях, начисленных штрафов и пени по состоянию на 1 июля 2019 года», — говорится в указе.

Государство будет погашать займы в банках второго уровня и микрофинансовых организациях на следующих условиях: должниками по указанным займам являются многодетные семьи, семьи, получающие выплаты по случаю потери кормильца, семьи, имеющие детей-инвалидов, инвалидов с детства старше 18 лет, получатели государственной адресной социальной помощи; дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, не достигшие двадцати девяти лет, потерявшие родителей до совершеннолетия. Сумма общего долга не должна превышать 3 млн тенге на 1 июня 2019 года, а размер погашаемого долга (основной долг и начисленное по нему вознаграждение) по состоянию на 1 июня 2019 года — 300 тыс. тенге на одного заемщика.

На Нацбанк Казахстана также возложен ряд обязанностей в части контроля над потребкредитованием. Регулятор должен ввести запрет начисления неустойки, комиссий и иных платежей, связанных с выдачей и обслуживанием кредита, по всем беззалоговым потребительским займам физических лиц с просроченной задолженностью свыше 90 дней, апрет на предоставление займов гражданам с доходом ниже прожиточного минимума и разработать дополнительные меры регулирования при выдаче беззалоговых потребительских займов.