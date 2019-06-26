Для предпринимателей разработаны методические рекомендации , которые помогут разобраться в причинах отказа кредитных организаций от проведения операций и заключения договора банковского счета в соответствии с законом о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) и избежать такой ситуации. Документ опубликован на сайте ЦБ.

Как указывает пресс-служба регулятора, рекомендации были подготовлены специально созданной рабочей группой, в которую вошли представители Банка России, Торгово-промышленной палаты РФ, общественных объединений «Деловая Россия» и «Опора России», Агентства стратегических инициатив.

«Важная новость для предпринимателей — выпущены методические рекомендации, которые объясняют, как можно воспользоваться механизмом реабилитации по 115-му («антиотмывочному». — Прим. Банки.ру) закону для тех предпринимателей, кто столкнулся с ограничением операций по их банковскому счету. Важно отметить, что эти рекомендации также имеют предупредительный характер — характер профилактики, поскольку они объясняют, какие операции, скорее всего, будут рассматриваться банками как высокорискованные и каким образом добросовестный предприниматель может избежать подобных проблем при совершении хозяйственных операций по банковскому счету», — комментирует руководитель службы Банка России по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Михаил Мамута.

Так, в документе рассказывается, при каких условиях от банка может быть получен отказ от проведения операций по счету или отказ от заключения договора банковского счета, какие причины могут вызвать ограничения дистанционного банковского обслуживания (интернет-банкинга), и представлены инструкции — что делать и куда обращаться предпринимателю в том или ином случае. В документе разъясняется разница между приостановкой операций и блокированием (замораживанием) наличных и безналичных денежных средств, подозрительными (сомнительными) операциями и операциями, подлежащими обязательному контролю; представлена информация о том, как классифицируется степень риска клиента и какие действия предпринимает банк, обнаруживший повышенный уровень риска клиента.



По мнению разработчиков, методические рекомендации будут способствовать повышению прозрачности при взаимодействии предпринимателей с кредитными организациями, а также повысят уровень информированности бизнеса о работе межведомственной комиссии, созданной при Банке России.