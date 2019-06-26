Правительство РФ направит 10 млрд рублей на поддержку льготных покупок автомобилей, сообщается на сайте Минпромторга.

Глава Кабмина Дмитрий Медведев провел встречу с министром промышленности и торговли РФ Денисом Мантуровым, в ходе которой обсуждалось продление действия программ льготного автокредитования и льготного автолизинга.

Премьер-министр отметил, что в России успешно работает ряд программ, направленных на стимулирование продаж российских автомобилей. «Эти программы носят адресный характер, рассчитаны на разные случаи жизни: либо они касаются приобретения первого автомобиля в семье, либо это так называемый семейный автомобиль, когда в семье большое количество детей. Также неплохо себя зарекомендовали предложения по лизингу автомобилей», — подчеркнул глава правительства.

По словам Дениса Мантурова, программы «Первый автомобиль», «Семейный автомобиль», а также лизинг легковых и грузовых автомобилей пользуются повышенным спросом.

«На этот год было выделено 10,4 миллиарда рублей под программы. Мы смогли простимулировать продажу более чем 63 тысяч автомобилей в самых востребованных ценовых сегментах. В январе дали возможность предприятиям автопрома реализовать складские остатки прошлого года. С февраля запустили льготный лизинг. С марта добавили программы «Семейный автомобиль» и «Первый автомобиль». На прошлой неделе мы завершили полностью выборку всех средств на этот период», — рассказал глава Минпромторга.

Министр предложил возобновить работу этих программ с 1 июля текущего года. По его словам, благодаря дополнительному финансированию удастся простимулировать продажу более чем 75 тыс. автомобилей на льготных условиях, и бизнес также сможет на льготных условиях получить автомобили по лизингу.



По итогам встречи Медведев поддержал инициативу о продлении действия программ и распорядился выделить 10 млрд рублей на поддержку льготных покупок автомобилей. Как уточнил Мантуров, речь идет о выделении 6 млрд рублей на льготное кредитование и 4 млрд на программу льготного лизинга.