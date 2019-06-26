Российские компании вложили в экономику США около 72 млрд долларов. Такие данные привел заместитель директора департамента стран Европы, Северной Америки и международных организаций Минэкономразвития РФ Дмитрий Сажин.

«Объем накопленных российских инвестиций в США составляет сейчас 72 миллиарда долларов, превосходит по официальной статистике объем американских инвестиций в России. В России, тем не менее, работает около трех тысяч американских компаний с общим активами порядка 70 миллиардов долларов», — сказал Сажин, выступая на 24-м ежегодном заседании Российско-американского тихоокеанского партнерства в Хабаровске в среду.

Он призвал американских партнеров более внимательно отслеживать улучшение инвестиционного климата в России, пользоваться предлагаемыми инструментами, в том числе на Дальнем Востоке, где создано и работает 18 территорий опережающего развития, действует режим Свободного порта Владивосток.

Сажин отметил, что США остается для России важным торговым партнером, занимает шестое место по товарообороту, находится на десятом месте по экспорту, на третьем — по импорту. При этом, на Дальнем Востоке эти показатели ниже. «Хотелось бы, чтобы на Дальнем Востоке США тоже стали одним из важным торговых, инвестиционных партнеров», — сказал он.