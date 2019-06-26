Рейтинговое агентство Moody's Investors Service понизило Транскапиталбанку долгосрочный рейтинг депозитов в иностранной валюте до уровня «B3» (с «B2»). Прогноз по рейтингу изменен с «негативного» на «стабильный». В числе прочего понижены базовая и скорректированная базовая оценки кредитоспособности ТКБ — до «b3» (с «b2»). Полный список рейтинговых действий приводится в сообщении агентства.

Снижение рейтингов отражает более слабые показатели кредитоспособности банка, в частности качество активов, достаточность капитала и прибыльность, по сравнению с банками с тем же рейтингом, что был у ТКБ, следует из релиза Moody's.

В частности, доля проблемных кредитов (так называемых ссуд третьей стадии) составляла у банка 30,4% валового портфеля на конец марта-2019 (неаудированные данные) и 33,3% на конец 2018 года (аудированные данные), что лишь немногим лучше показателя на конец 2017-го (34,1%). В абсолютных цифрах объем проблемных ссуд сократился за 2018 год и I квартал 2019-го на 13,6 млрд рублей, до 44 млрд, за счет продажи «плохих» кредитов, списания и реклассификации. Покрытие проблемных ссуд резервами на конец прошлого года составляло 46%. С учетом дочернего Инвестторгбанка доля проблемных кредитов выше — 47%, но выше и уровень их покрытия резервами: 70%.

Кроме того, на конец прошлого года у ТКБ было непрофильных активов в виде залоговой и инвестиционной недвижимости на 11,3 млрд рублей (4,4% активов) против 7,2 млрд, или 2,9%, годом ранее. Moody's ожидает сокращения объема проблемных кредитов банка в ближайшие 12—18 месяцев благодаря их «выработке», но полагает, что на расчистку баланса и существенное снижение уровня проблемных кредитов уйдет несколько лет.

Аналитики также обращают внимание на относительно слабый запас капитала у группы ТКБ в сопоставлении с высокой долей проблемных кредитов.

С 2015 года у банка очень слабые показатели прибыльности, на которые, как указывают в Moody's, повлияли кризис и приобретение в 2016-м проблемного Инвестторгбанка. Основные причины ухудшения финрезультатов ТКБ — возросшие расходы на резервирование, высокая доля неработающих активов и большие операционные расходы.



В числе прочего рейтинговое агентство указывает на наличие у банка комфортной подушки ликвидности.