Состав совета Объединенной лизинговой ассоциации претерпел очередное обновление.

«В ОЛА состоялось общее собрание, на котором был выбран состав совета ассоциации на 2019—2020 годы», — сообщается на сайте. По информации профильной организации, члены совета избираются общим собранием членов ассоциации на годовой срок.

В июне в состав совета ОЛА на ближайший год избраны:

генеральный директор ООО «Лизинговая компания «КамАЗ» Андрей Гладков;

партнер группы «БДО» Лариса Ефремова;

заместитель генерального директора по СЗФО ООО «Сименс Финанс» Дмитрий Ефремов;

генеральный директор АО «ВТБ Лизинг» Дмитрий Ивантер;

член совета директоров ЗАО «Норд» Алексей Киркоров;

генеральный директор ООО «ЮниКредит Лизинг» Александр Клюев;

первый заместитель генерального директора ГК «Регион Лизинг» Александр Кожевников;

генеральный директор АО «ЛК «Европлан» Александр Михайлов;

директор по комплаенсу (регион Европа) ООО «ДЛЛ Лизинг» Эвелина Нестерова;

председатель правления ООО «Альфа-Лизинг» Вероника Новикова;

президент ОЛА, председатель совета директоров АО «Сбербанк Лизинг» Кирилл Царев.

Как следует из материалов ОЛА, новым членом совета ассоциации стал глава «ВТБ Лизинга» Дмитрий Ивантер. «Для меня большая честь стать одним из участников совета ОЛА. Наша общая цель — развитие лизинговой отрасли в России. Я уверен, что «ВТБ Лизинг» сможет интегрировать лучшие международные практики в деятельность ассоциации и с учетом предстоящей законодательной реформы лизинговой отрасли адаптировать мировой опыт на российском рынке», – отметил он.

Переизбрание своего представителя в совет ОЛА также прокомментировали в «Альфа-Лизинге». Как отметили в пресс-службе компании, в планах Вероники Новиковой — продолжить работу с Минпромторгом и правительством РФ в части погашения долгов по субсидиям по программе строительно-дорожной и коммунальной техники за 2018 год, добиться внесения изменений в федеральный закон «О финансовой аренде (лизинге)», отстаивать интересы лизингового сообщества в Казначействе РФ в связи с необоснованным вынесением предписаний, а также организовать комитет по вопросам противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.



В новый состав совета ОЛА не входит Дмитрий Зотов, который присутствовал в этом списке по итогам прошлогодней процедуры избрания членов совета. Напомним, что он с 2012 года возглавлял ПАО «ТрансФин-М». В ноябре прошлого года сообщалось о смене руководителя лизинговой компании и переходе Зотова в НПФ «Благосостояние», который ее контролирует.