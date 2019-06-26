Банки и небанковские кредитные организации (НКО) будут обязаны при проведении переводов электронных денег внутри России использовать исключительно российскую платежную инфраструктуру. Такая норма содержится в законопроекте, одобренном в среду Советом Федерации.



«В целях обеспечения бесперебойности расчетов электронными денежными средствами предлагается установить требования для операторов электронных денег и платежной инфраструктуры, аналогичные действующим требованиям для платежных систем. В частности, предлагается предусмотреть обязанность привлекать российскую платежную инфраструктуру для внутрироссийских переводов электронных денег, запрет на передачу информации о таких переводах за рубеж и невозможность одностороннего отказа платежной инфраструктуры от выполнения своих функций», — говорится в пояснительной записке к документу.

Документ обязывает операторов электронных денежных средств — речь идет как о банковских, так и небанковских кредитных организациях — привлекать российскую платежную инфраструктуру для внутрироссийских переводов электронных денег.

Операторы электронных денег смогут заключать договоры только с организациями, оказывающими операционные услуги или услуги платежного клиринга и осуществляющими все функции на территории РФ. Этим организациям запрещается в случае заключения такого договора в одностороннем порядке приостанавливать или прекращать оказание услуг оператору и его клиентам. Оператору и привлекаемым им организациям будет запрещено передавать информацию по любому переводу электронных денежных средств на территории РФ за рубеж или предоставлять доступ к такой информации с территории иностранного государства.

Принятие закона обеспечит большую операционную и технологическую независимость операторов по переводу электронных денежных средств, в том числе от внешнего воздействия, что позволит бесперебойно осуществлять переводы электронных денежных средств на территории РФ, говорится в пояснительной записке.