Центральный банк России разработал новую концепцию подтверждения квалификации для специалистов рынка ценных бумаг ввиду того, что с 1 июля 2019 года прекращается действие квалификационных аттестатов специалистов финансового рынка, выданных аккредитованными Банком России организациями. Об этом сообщается в пресс-релизе регулятора.

«Подготовленный документ предлагает модель допуска на рынок только рядовых сотрудников, которые выполняют ключевой функционал по виду деятельности организации. Например, совершают операции на рынке ценных бумаг, разрабатывают стратегии доверительного управления, ведут записи в реестрах владельцев ценных бумаг и депозитарном учете, предоставляют индивидуальные инвестиционные рекомендации», — отмечает ЦБ.

Концепция предполагает два варианта подтверждения квалификации для таких специалистов. Первый вариант — прохождение независимой оценки с получением по его итогам свидетельства о квалификации. При втором варианте работодатель самостоятельно разрабатывает программу оценки компетенций либо использует программу, предложенную саморегулируемой организацией. Допускается, что данные программы могут учитывать наличие у сотрудника международного сертификата в области финансового рынка, но только если он знаком со спецификой российского регулирования.