Аналитики «БКС Глобал маркетс» рекомендуют инвесторам держать в портфеле бумаги «Аэрофлота», ожидая роста их котировок до 120 рублей.

На данный момент на Московской бирже они торгуются около 101 рубля. Как указывается в обзоре инвесткомпании, авиаперевозчик показал в мае рост пассажиропотока на 12%, что выше среднеотраслевого показателя. Коэффициент загрузки кресел остается чуть ниже уровня прошлого года, однако во втором полугодии ожидается его восстановление, считает аналитик БКС Анастасия Егазарян.

Позитивной новостью для авиакомпании является заключенный контракт на поставки топлива. Как заявил гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев, он позволяет хеджировать 70% потребностей перевозчика в топливе.

По оценке БКС, исходя средней цены на авиатопливо в текущем году в 46,7 тыс. рублей за тонну, за счет наличия контракта прибыль авиакомпании может вырасти на 4 млрд рублей.

По итогам прошлого года чистая прибыль «Аэрофлота» по международным стандартам за 2018 год снизилась на 75% до 5,71 млрд рублей. Дивидендные выплаты по итогам года снизились с 14,2 млрд до 2,85 млрд рублей.