Цифровой банк «Сфера» возглавил сооснователь банка для предпринимателей «Точка»Николай Петелин, сообщили Банки.ру в кредитной организации.



Новый руководитель рассказал, что в ближайшее время команда «Сферы» займется масштабированием продукта, расширением сервисного предложения и выходом на лидерские позиции в крупнейших сегментах малого бизнеса.



«Для меня главной ценностью всегда был и будет клиент, умение предвосхищать его ожидания. Миссия «Сферы» — «упростить жизнь предпринимателям, сделать их бизнес эффективнее и прибыльнее» — призывает сфокусироваться на потребностях и проблемах клиентов. Меня всегда окружали «заряженные» на успех ребята. Я хочу, чтобы сотрудники «Сферы» гордились местом, где они работают, а сам банк стал одним из самых сильных HR-брендов на рынке. Также хочу, чтобы ожидания акционера от столь амбициозного проекта были оправданы», — сказал Петелин.

В банке поясняют, что «Сфера» — корпоративная информационная система, предназначенная для удаленного обслуживания клиента с использованием Интернета и мобильного приложения, обеспечивающая подготовку, передачу, прием, обработку электронных документов клиента, включая платежные документы клиента в электронном виде и предоставление информации о движении средств по счетам, в том числе с использованием карты. Услуги оказывает БКС Банк.

Новое назначение прокомментировал председатель правления БКС Банка Дмитрий Пешнев-Подольский.

«Николай обладает уникальным для российского банковского рынка опытом по работе с малым бизнесом. Он давно работает с предпринимателями, прекрасно понимает их потребности, а также, обладая опытом директора по IT, знает, как строить сложные с точки зрения IT продукты. Кроме того, последние годы Николай посвятил себя постройке лучшего в России клиентского сервиса. Это очень редкие качества и опыт, которые объединились в одном человеке. Его знания и экспертиза помогут Сфере в создании лучшего цифрового банка для предпринимателей», — говорится в комментарии.

В 1997 году Петелин закончил Уральский государственный экономический университет по специальности Бухгалтерский учет и аудит. С 1998—2007 годы работал на руководящих должностях в банке «Северная Казна». С 2007—2014 годы был заместителем председателя правления Банк24.ру. С 2014 года — сооснователь банка «Точка». Отвечал за развитие, стратегию и финансово-экономическую составляющую нефинансовых сервисов, а также ИТ-инфраструктуру и клиентский сервис банка. Добился запуска нефинансовых сервисов и вывел их в прибыль. Также запустил новый интернет-банк и мобильные приложения «Точки».





