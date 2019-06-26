Тариф пересматривается ежемесячно в зависимости от максимального оборота по операциям за предыдущий и текущий месяц (последняя сделка).

Расчеты оборотов происходят в онлайне. Клиент сразу получает скидку за фактические обороты прошлого и текущего месяца.

Накопительная система тарифов дает преимущества клиентам с растущими оборотами, позволяя им существенно снизить расходы на конвертацию. Наибольшую выгоду получат компании малого бизнеса с оборотами от 50 000 до 100 000 единиц иностранной валюты в месяц и компании среднего бизнеса с оборотами от 500 000 единиц иностранной валюты. В этих диапазонах работает более 80% клиентов сегмента МСБ, ведущих внешнеэкономическую деятельность (ВЭД).

Так, при суммарном объеме конвертации среди малого бизнеса в $100 000 в месяц новая система тарификации позволит сократить расходы почти на $100, при конвертации от $1 млн в месяц экономия составит $1000.



Общепринятая на банковском рынке практика для клиентов МСБ - фиксированный размер комиссии за каждую конверсионную операцию, без учета общего оборота.

Зависимость тарифа от объемов операций устанавливается в банковской практике для крупных компаний, в качестве скидки за лояльность.

Альфа-Банк распространяет этот подход на клиентов МСБ.



Ранее Альфа-Банк предложил клиентам МСБ сервис для конвертации валюты по курсам, приближенным к биржевым. Таким образом, клиенты Банка имеют возможность максимально оптимизировать расходы на конвертацию.



«Обслуживание компаний, работающих в сфере ВЭД, — один из приоритетов Альфа-Банка. Наша задача — предоставить клиентам наиболее привлекательные ценовые и сервисные решения на рынке. Преимущества конверсионных операций в Альфа-Банке — это биржевая модель формирования курсов плюс прозрачные, честные тарифы, без «зашитых» в них курсовых надбавок. Накопительная тарификация стимулирует клиентов наращивать обороты в нашем банке, поэтом мы рассчитываем не только увеличить клиентскую базу, но и стать

банком №1 для экспортеров и импортеров», — комментирует руководитель департамента развития расчетных продуктов корпоративного бизнеса Альфа-Банка Ирина Пономарева.



Накопительная система тарификации действует в рамках пакета услуг «ВЭД+», разработанного с учетом потребностей растущего бизнеса.

Условиями пакета также предусмотрено бесплатное обслуживание одного счета в иностранной валюте, снижение минимальной комиссии по снятию наличных средств и переводам в рублях и иностранной валюте, упрощенная система тарификации по валютному контролю.