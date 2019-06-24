Модератор проекта по развитию искусственного интеллекта в России Сбербанк ожидает подписания президентом Владимиром Путиным национальной стратегии по искусственному интеллекту до 30 июля, сообщил в ходе конференции Machines Can See первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.

«Также не могу не сказать несколько слов про национальную стратегию искусственного интеллекта. Машинное зрение являемся важным разделом в документе. Сбербанк является модератором, которому правительство доверило модерировать этот важный документ. И, собственно говоря, мы ожидаем, что президент России подпишет его до 30 июля этого года», — отметил Ведяхин.

«Перед нами еще создание дорожной карты по искусственному интеллекту, где машинное зрение-большая история. И, как и сказал Владимир Владимирович, будет большой федеральный проект. Федеральный проект будет запущен примерно осенью. Бюджет федерального проекта — 90 млрд рублей, это порядка полутора миллиардов долларов. И это тоже хорошие и большие деньги которые будут направлены на искусственный интеллект, но я думаю, что заметная часть из них будет направлена на машинное зрение», — рассказал Ведяхин и добавил, что интерес крупных компаний и корпораций к теме искусственного интеллекта растет.

«Те, кто интересуется бизнес-развитием этой технологии-могу сказать, что деньги здесь точно есть», — заключил Ведяхин.