Новый центр позволит предпринимателям города в рамках «одного окна» получить полный комплекс услуг для начала и ведения бизнеса. В торжественной церемонии открытия приняли участие Глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий, начальник управления и поддержки предпринимательства Московской области Людмила Лисятникова и региональный управляющий дополнительным офисом «Люберецкий» Максим Семененко.

«Мой бизнес» – сервисная модель оказания поддержки предпринимательства в режиме «одно окно». Здесь можно получить полный комплекс услуг – муниципальных, государственных и банковских – без каких-либо ограничений. Задача центра – дать возможность предпринимателям в комфортных условиях получать полную и достоверную информацию, упростить коммуникацию, сократить время предоставления услуг.

«Работа с малым и средним бизнесом для "Возрождения" всегда была приоритетным направлением. Мы выступаем как центр компетенций: у нас владелец бизнеса может получить полный комплекс услуг, финансовые консультации, кредитные средства на развитие бизнеса по ставкам ниже рыночных. Именно поэтому мы поддержали проект Правительства Московской области, и активно включились в процесс создания Центров, где предпринимателям окажут реальную помощь», – отметил Максим Семененко.

«В настоящее время в Люберецком округе работает более 15 тысяч предпринимателей малого и среднего бизнеса. Открытие офиса предоставления услуг должно стать неким толчком для создания нового бизнеса, консультаций, для оперативного решения вопросов кредитования, оформления документов», – заявил Владимир Ружицкий.

Присутствующий на мероприятии президент Люберецкой Торгово-промышленной палаты Николай Кантович поблагодарил банк «Возрождение» за содействие, оказанное в открытии центра.

«Мой бизнес» реализуется в рамках национального проекта поддержки МСБ и по поручению губернатора региона Андрея Воробьева. «Возрождение» станет одной из площадок проекта «Мой бизнес». В ближайшее время планируется открытие центров предоставления услуг еще в трех подмосковных городах.

Новый офис «Мой бизнес» открыт по адресу: Люберцы, ул. Смирновская, д. 2. Режим работы: с понедельника по пятницу с 9:00 до 18.00 и в субботу с 10:00 до 16:00.