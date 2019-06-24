В городе Энгельсе Саратовской области возбуждено уголовное дело по поводу ограбления банка. Чтобы добраться до денег, злоумышленники проломили стену здания, украдено около 2 млн рублей, сообщило во вторник журналистам ГУ МВД по региону.

«Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ («Кража»). Установлено, что неизвестные проникли в банк, совершив пролом в стене в расположенной по соседству мастерской по ремонту сотовых телефонов», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Личности злоумышленников устанавливаются.