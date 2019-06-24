Правительство подготовило директиву Росимуществу увеличить уставный капитал компании «Росагролизинг» на 3 млрд рублей. Документ есть у РБК , его подлинность подтвердил собеседник в аппарате правительства.

Докапитализацию проведут, разместив дополнительно 6 млн обыкновенных именных акций, номинальная стоимость каждой — 500 рублей. Ценные бумаги разместят по закрытой подписке, то есть они будут проданы заранее определенному кругу лиц, в данном случае — Росимуществу.

Правительство также поручило отразить эти изменения в уставе компании. Директива утверждена зампредом правительства Алексеем Гордеевым.



«Росагролизинг» занимается арендой сельхозтехники и принадлежит Росимуществу. Уставный капитал «Росагролизинга» с февраля 2019 года составляет чуть более 87 млрд рублей, следует из опубликованных на сайте организации изменений к уставу.