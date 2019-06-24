Комитет Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам просит директора Федеральной службы судебных приставов (ФССП) Дмитрия Аристова проверить информацию о случаях нарушений со стороны кредиторов закона о коллекторской деятельности и в случае ее подтверждения принять меры по борьбе с этими нарушениями. Просьба сенаторов изложена в письме, на которое ссылается ТАСС.

Ранее первый заместитель председателя комитета Николай Журавлев сообщил, что комитет Совфеда рассматривает возможность ужесточения закона о коллекторской деятельности, вступившего в силу в начале 2017 года, из-за случаев злоупотреблений со стороны банков.

«По имеющейся информации, в настоящее время некоторые кредиторы пытаются обойти нормы закона еще на этапе выдачи кредита, получив письменное согласие заемщика на изменение формата взаимодействия в пользу взыскателя, например, на увеличение частоты контактов. Прошу вас направить информацию о наличии подобных обращений и в случае подтверждения их достоверности принять меры для исключения указанных злоупотреблений при осуществлении деятельности по взысканию просроченной задолженности», — говорится в письме.

В документе также содержится ссылка на материал газеты «Коммерсант» от 19 июня, где поднимается данная проблема. По информации газеты, в частности, Кредит Европа Банк включил в заявку на предоставление потребительского кредита пункт, заранее устанавливающий частоту взаимодействия при возникновении просрочки. Таким образом, банк устанавливает за собой право звонить клиенту при пропуске платежа почти в четыре раза чаще разрешенного законом количества (30 раз в месяц вместо восемь раз).

Коллекторские агентства в России с 1 января 2017 года начали работать по новым правилам. Вести коллекторскую деятельность с того момента разрешалось только компаниям, включенным в госреестр, который начала регулировать Федеральная служба судебных приставов России. Для граждан, деятельность которых не включена в реестр коллекторов, стал грозить штраф от 50 тыс. рублей до 500 тыс. рублей, а для юридических лиц — от 200 тыс. рублей до 2 млн рублей.

Закон установил максимальное количество звонков и СМС-сообщений должнику в течение дня, недели и месяца. Теперь общаться с должником можно только в рабочие дни с 8:00 до 22:00 по местному времени, а в выходные дни — с 9:00 до 20:00. При этом запрещается лично встречаться с должником более одного раза в неделю, а общаться по телефону — более одного раза в сутки, двух раз в неделю и восьми раз в месяц.