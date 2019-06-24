Сбербанк запускает сервис переводов с кредитных карт. Услуга уже доступна в веб-версии «Сбербанк Онлайн». В мобильном приложении этот функционал появится позднее, сообщает пресс-служба кредитной организации.

«Перевести деньги с кредитной карты на дебетовые карты, открытые в рублях, клиенты Сбербанка могут по номеру телефона или карты. Поступление средств на счет дебетовой карты происходит мгновенно», — говорится в сообщении банка.

За услугу взимается такая же комиссия, как и за снятие наличных с кредитных карт в банкоматах Сбербанка — 3% от переведенной суммы, но не менее 390 рублей. Размер комиссии не зависит от региона.