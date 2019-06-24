Ведомство 11 марта этого года наложило на кредитную организацию штраф в размере 150 тыс. рублей.
Промсвязьбанк уплатил штраф за распространение ненадлежащей рекламы. Об этом сообщает во вторник Управление Федеральной антимонопольной службы по Нижегородской области.
Ведомство 11 марта этого года наложило на кредитную организацию штраф в размере 150 тыс. рублей за распространение ненадлежащей рекламы.
Поводом для привлечения банка к административной ответственности послужило заявление физического лица. Заявитель пожаловался на то, что получил рекламное СМС-сообщение Промсвязьбанка: «Уважаемый …, предлагаем выгодные ставки для Ваших сбережений! Оформите вклад «Мой доход» под 7,45% годовых в рублях. Удобнее — в мобильном или интернет-банке: http://.... Подробнее: http://.... ПАО «Промсвязьбанк». В УФАС уточняют, что в сообщении отсутствовала часть существенной информации об услуге.
В ходе административного расследования был проанализирован порядок оказания рекламируемой банковской услуги. Установлено, что размер процентной ставки по вкладу является не единственным условием.
Умалчивание в рекламе об иных условиях вклада «Мой доход», которые влияют на сумму доходов/расходов клиента, «является незаконным и вводит (может ввести) потребителей в заблуждение», подчеркивают антимонопольщики.
В связи с этим СМС-реклама банка была признана ненадлежащей, противоречащей требованиям части 7 статьи 5 и пункта 2 части 2 статьи 28 федерального закона «О рекламе».
За выявленное нарушение финансовая организация была привлечена к административной ответственности по части 1 статьи 14.3 Кодекса РФ об административных правонарушениях.
Не согласившись с вынесенным постановлением, банк оспорил его в судебном порядке. Арбитражный суд Нижегородской области, рассмотрев заявление Промсвязьбанка, 24 апреля этого года признало постановление законным и обоснованным. В апелляционном порядке постановление не обжаловалось.
Банк 25 июня уведомил Нижегородское УФАС об уплате наложенного штрафа.
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