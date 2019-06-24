Заместитель прокурора Новосибирской области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении пятерых участников организованной преступной группы, обвиняемых в совершении операций по переводу денежных средств в иностранной валюте в особо крупном размере на счета нерезидентов с использованием подложных документов. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.

По версии следствия, местные жители в возрасте от 31 до 50 лет в период с 14 января 2015 года по 20 декабря 2017 года систематически оказывали предпринимателям услуги по переводу денежных средств на счета иностранных компаний, получая за это вознаграждение в размере 2% от суммы зачисленных средств.

Трое из обвиняемых занимались поиском клиентов, заинтересованных в крупных денежных переводах за границу (как правило, за поставленный им товар) без оформления паспорта сделки и прохождения других процедур валютного контроля. Остальные фигуранты осуществляли в разных кредитных учреждениях банковские переводы в качестве частных платежей на указанные клиентами иностранные счета якобы за товары, которые были приобретены для целей, не связанных с предпринимательской деятельностью.

В общей сложности злоумышленники смогли таким образом провести незаконные валютные операции на сумму свыше 135 млн рублей.



Уголовное дело рассмотрит по существу Железнодорожный районный суд Новосибирска.