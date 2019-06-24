Министр экономического развития Максим Орешкин рассказал в ходе Экспертная дискуссия в преддверии саммита G20 в Осаке клуба «Валдай», каким, по его мнению, будет будущий глобальный экономический кризис. Об этом сообщает РИА Новости.

Он отметил, что через рост тарифов и ограничение эффективности в мировой торговле будет происходить замедление экономического роста. При этом цены снижаться не будут.

«Кризис будет носить другой характер. Понятно, что здесь меньшая вероятность финансовых кризисов, но большая вероятность таких затяжных событий с низким ростом и с высокой инфляцией», — полагает Орешкин.

Он обратил внимание на то, что проблемы в экономике не будут связаны с достаточностью капитала банков или проблемами в финансовом секторе.

«Это обратное разматывание клубка глобализации. Это понижение общей эффективности производства и производительности труда по всему миру за счет того, что цепочки добавленной стоимости, которые размещались наиболее эффективным образом, начнут дрейфовать в сторону меньшей эффективности», — пояснил министр.

Орешкин подчеркнул, что к будущему глобальному кризису Россия готова лучше, чем к ситуации 2008 года или падению цен на нефть в 2014 году.

«У нас есть бюджетное правило, инфляционное таргетирование, плавающий валютный курс», — подчеркнул он.

По его словам, для России главным «каналом распространения замедления глобальной экономики» станут цены на сырьевые товары.

«Но у России в этом плане есть определенный запас. С точки зрения цен на сырьевые товары гораздо более уязвима Саудовская Аравия. Именно поэтому есть договоренности по сдерживанию объемов производства для долгосрочной балансировки рынка. Поэтому здесь определенные риски есть, но они носят ограниченный характер из-за нашей большей готовности ко всем этим сценариям», — сказал министр.

Орешкин отметил также, что вектор мировой экономике в ближайший год будет задавать непредсказуемость торговых переговоров между США и Китаем.