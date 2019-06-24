Управление Федеральной антимонопольной службы по Нижегородской области 24 июня возбудило дело в отношении банка «ФК Открытие». Об этом сообщается во вторник, 25 июня, на сайте Нижегородского УФАС.

Как поясняется, в марте 2019 года в областное УФАС обратился житель Нижнего Новгорода с жалобой на рекламу банка в эфире телеканала «Пятый». По утверждению заявителя, демонстрация условий приобретения услуги банка «кредит 9,9%» в нижней части экрана мелким шрифтом и в течение короткого промежутка времени не позволяла ему ознакомиться со всеми условиями предлагаемой услуги.

«Таким образом, реклама содержит признаки нарушения требований части 7 статьи 5 и пункта 2 части 2 и части 3 статьи 28 федерального закона от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О рекламе», — указано в сообщении УФАС.

Рассмотрение дела назначено на 22 июля текущего года.



В случае признания рекламы ненадлежащей на банк будет наложен административный штраф в размере от 300 тыс. до 800 тыс. рублей по части 6 статьи 14.3 Кодекса РФ об административных правонарушениях, предупреждают антимонопольщики.