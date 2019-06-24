Рейтинговое агентство Moody's Investors Service отозвало рейтинги Натиксис Банка. Об этом сообщается на сайте агентства.

«Moody's приняло решение отозвать рейтинги по собственным причинам делового характера», — говорится в релизе.

Согласно материалам Moody's, долгосрочные рейтинги депозитов находились у банка на уровне «Ba2», базовая оценка кредитоспособности — на уровне «ba3», скорректированная базовая оценка кредитоспособности — на уровне «ba2». Полный список отозванных рейтингов приводится в сообщении агентства.



На момент отзыва по долгосрочным депозитным рейтингам банка действовал «стабильный» прогноз.