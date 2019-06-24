Moody's приняло решение отозвать рейтинги по собственным причинам делового характера.
Рейтинговое агентство Moody's Investors Service отозвало рейтинги Натиксис Банка. Об этом сообщается на сайте агентства.
«Moody's приняло решение отозвать рейтинги по собственным причинам делового характера», — говорится в релизе.
Согласно материалам Moody's, долгосрочные рейтинги депозитов находились у банка на уровне «Ba2», базовая оценка кредитоспособности — на уровне «ba3», скорректированная базовая оценка кредитоспособности — на уровне «ba2». Полный список отозванных рейтингов приводится в сообщении агентства.
На момент отзыва по долгосрочным депозитным рейтингам банка действовал «стабильный» прогноз.
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