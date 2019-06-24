Минфин не ожидает ни укрепления, ни ослабления рубля.
Минфин РФ не ожидает укрепления или ослабления рубля до конца текущего года, отмечая, что его курс остается «плавающим». Об этом журналистам сообщил замминистра финансов РФ Владимир Колычев в кулуарах конференции Bloomberg в Лондоне.
«Мы не ожидаем ни укрепления, ни ослабления (рубля до конца года. — Прим. ред.), у нас плавающий курс. Мы ожидаем, что он продолжит «плавать», — сказал он, комментируя сильное укрепление российской национальной валюты с начала текущего года.
Минэкономразвития в апреле повысило прогноз по обменному курсу рубля в 2019 году до 65,1 рубля за доллар с 66 рублей. Вместе с тем в ведомстве указывали, что в I квартале текущего года курс рубля к доллару оказался несколько слабее, чем предполагалось в прогнозе до 2024 года (66,2 рубля за доллара фактически против ожидаемых 64,2).
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