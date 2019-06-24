«Цифровой университет», аккумулирующий лучшие решения для образовательного процесса, появится в России через два-три года. Об этом в интервью порталу «Будущее России. Национальные проекты», оператором которого выступает ТАСС, сообщил замминистра экономического развития РФ Илья Торосов.



«У нас будет «Цифровой университет», на который мы потратим 6,5 миллиарда рублей. Это обеспечит каждому вузу доступ к лучшим практикам управления и реализации образовательного процесса с использованием современных обучающих технологий — они будут не только разработаны самими вузами для вузов, но и консолидированы для общедоступного использования», — сказал он.

Как пояснил Торосов, «Цифровой университет» — это платформа, действующая на основе «больших данных». «Основная его цель — повышение качества подготовки во всех вузах, чтобы у вузов был доступ к лучшим решениям для организации образовательного процесса, у преподавателей — к методике разработки и реализации программ, а у обучающихся в регионах появилась возможность выстраивать свою персональную образовательную траекторию, используя лучшие учебные материалы, не меняя вуз», — отметил замглавы МЭР.

Замминистра добавил, что сейчас предстоит задача провести конкурс, чтобы выбрать вуз, на базе которого будет создаваться такая площадка. «Сначала надо определить, кто эти решения и лучшие практики будет генерировать и на какой платформе, на чьем балансе она [платформа] будет, кто будет владельцем этой интеллектуальной собственности и так далее. Будет конкурс», — указал он.