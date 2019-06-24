Средняя максимальная ставка топ-10 российских банков по депозитам физических лиц в рублях немного выросла, составив за вторую декаду июня 7,36% годовых против 7,31% за первую декаду месяца. Такие данные мониторинга опубликовал Банк России.

В десятку банков с наибольшим объемом рублевых вкладов населения входят Сбербанк , Совкомбанк, ВТБ, Райффайзенбанк, Газпромбанк, Московский Кредитный Банк, Альфа-Банк, банк «ФК Открытие», Промсвязьбанк и Россельхозбанк.

Отметим, что, в частности, Сбербанк запустил в середине июня промовклад в рублях «Память и гордость» с более высокой, чем по другим депозитам банка, максимальной ставкой.

Максимальная ставка по вкладам росла на протяжении более чем полугода (начиная с августа 2018-го). После локального пика в середине марта этого года стал очевиден перелом тренда. До последнего повышения максимальная ставка снижалась три декады подряд.

Самое низкое за всю историю наблюдений ЦБ (с середины 2009 года) значение максимальной ставки было зафиксировано в первой декаде июня 2018-го — 6,05%.

На пиковой отметке 15,635% максимальная ставка топ-10 банков по рублевым вкладам находилась в конце декабря 2014 года — после резкого повышения Центробанком ключевой ставки (сразу на 6,5 п. п., до 17% годовых) для стабилизации ситуации на валютном рынке.

В опубликованном накануне докладе о денежно-кредитной политике Центробанк написал, что до конца года в России можно ожидать постепенного понижения среднерыночных депозитных ставок «по мере возвращения инфляции к целевому уровню и соответствующей коррекции долгосрочных ставок денежного рынка и доходности облигаций». Напомним, что Банк России ранее в июне принял решение снизить ключевую ставку впервые с марта 2018-го — на 0,25 процентного пункта, до 7,5% годовых. Изменение ключевой ставки зачастую заставляет кредитные организации пересмотреть свои ставки по депозитным и кредитным продуктам.

Объектом особого внимания ЦБ являются случаи превышения кредитными организациями максимальной ставки топ-10 банков более чем на 2 п. п. (в период с конца декабря 2014 года по конец ноября 2017-го допускалось превышение на более существенную величину — 3,5 п. п.).



Кроме того, ЦБ рассчитывает среднее значение максимальных ставок банков, привлекающих две трети средств населения, — базовый уровень доходности вкладов. К этому уровню с середины 2015 года привязан размер взносов в фонд страхования вкладов (см. значения, установленные в качестве ориентира на июнь ).