Госдума приняла во втором чтении законопроект о внесении изменений в федеральный бюджет на 2019 год и плановый период 2020—2021 годы.

Как рассказал глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров, ко второму чтению законопроекта поступило 120 поправок, 100 из них было рекомендовано комитетом к принятию, 17 к отклонению, три поправки отозвали. Более 30 млрд рублей выделены на гранты субъектам, таким образом, общая сумма, направленная на гранты субъектам РФ, составляет уже 50 млрд рублей, сказал депутат. «Выполнение национальных проектов — это будет тот основной показатель, который будет служить получению или, наоборот, неполучению регионами этих грантов», — пояснил он.

Более 11 млрд рублей направляются на поддержку российских автопроизводителей на соответствие нормам Евро-4 и Евро-5. 3 млрд рублей направляются производителям сельскохозяйственной техники. Также поправками выделяется дополнительно 950 млн рублей на выплаты пособий в связи с рождением третьего ребенка и последующий детей.

Взнос в уставный капитал АО «Российская венчурная компания» на финансовое обеспечение инновационных проектов в области фармацевтической и медицинской промышленности составит 1,5 млрд рублей. На дотации (гранты) бюджетам субъектов РФ за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти будет выделено 30 млрд рублей. Субсидии на поддержку программ развития футбола в Крыму составят 11 млн рублей. Субсидии на обустройство воинских захоронений в рамках межбюджетных трансфертов составят 338,9 млн рублей.

Публично-правовая компания «Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства» получит 2 млрд рублей из бюджета 2019 года. Эти деньги пойдут на финансирование поручительств по кредитным договорам на строительство объектов недвижимости или предоставление кредитов в целях рефинансирования застройщиков. Также правительство получит право принять в 2019 году в казну от АСВ передаваемые нежилые помещения — имущество Росэнергобанка, эта операция должна уменьшить сумму имущественного взноса РФ в госкорпорацию на сумму до 229,5 млн рублей. Депутаты также уточнили редакцию нормы, которая предписывает распределять межбюджетные трансферты до 1 апреля — для 2019 года, если это связано с уточнением бюджета, это будет возможно делать и позже.