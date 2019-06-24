Отзыв лицензий у недобросовестных игроков — это правильно, для экономики российского размера вполне достаточно 50−100 банков, заявил в интервью ТАСС главный управляющий директор Альфа-банка Владимир Верхошинский.

При этом, отвечая на вопрос о повышении ЦБ отчислений в Фонд обязательного резервирования (ФОР) по валютным вкладам, он пояснил, что в нынешних условиях это «скорее зло, чем благо».

«Я считаю, что повышение отчислений в различные фонды в нынешних условиях скорее зло, чем благо. Получается, что благонадежные банки, которые продолжают нормально вести свою деятельность, обслуживать клиентов, платят за потери и неуспехи тех, кто ведет сомнительный бизнес. Я эту инициативу не поддерживаю. А вот отзыв лицензий у недобросовестных игроков считаю правильным. Мне кажется, для экономики нашего размера вполне достаточно 50−100 банков», — сказал Верхошинский.

По его словам, если будет существовать «много маленьких банков», то возможен риск низкого уровня технологий и неразвитых продуктов.

«В мире есть несколько разных моделей. Американская модель — множество так называемых комьюнити-банков — в каждом городке или даже университете. Местные этим гордятся, но есть и очевидные минусы. Технологический уровень американских банков — на 20 лет позади российского. В лучшем случае речь идет про оплату карточками Visa и MasterCard с подписями на бумажных чеках. Если посмотреть, с какими программными модулями работают сотрудники американских банков, это почти что «черный экран, зеленый шрифт, курсор». В Альфа-Банке внедрен очень современный модуль CRM, это как сравнить «Волка с яйцами» с играми на Sony Play Station. Нынешняя банковская инфраструктура в Америке возникла в 70-х годах и с тех пор недалеко продвинулась вперед. Иными словами, если вы хотите много маленьких банков, будьте готовы, что наряду с их теплотой и близостью вас будет сопровождать низкий уровень технологий и неразвитые продукты», — пояснил Владимир Верхошинский.