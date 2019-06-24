Федеральная антимонопольная служба РФ отказала в удовлетворении ходатайства Государственной Транспортной Лизинговой Компании о покупке другого игрока лизингового рынка — Brunswick Rail. Об этом сообщается во вторник на сайте ФАС.

Как поясняется в сообщении антимонопольного ведомства, «усиление доминирующего положения ГТЛК на рынке финансовой/операционной аренды вагонов за счет поглощения частных компаний может негативно повлиять на состояние конкуренции».

«ГТЛК как институту развития рекомендовано использовать ограниченные бюджетные ресурсы на лизинг новых вагонов, добавляющих предложение на сети и способствующих сокращению дефицита провозных мощностей, а не на скупку б/у вагонов и частных компаний на вторичном рынке», — говорится в сообщении ФАС России.

Кроме того, антимонопольщики предписали ГТЛК «обратить самое строгое внимание на недопустимость сдачи вагонного парка в аренду конечным грузоотправителям через длинную цепочку посредников, использование которой приводит к удвоению цен на услуги по предоставлению вагонов для экономики».

СМИ ранее сообщали, что сделка по покупке Brunswick Rail уже была одобрена советом директоров ГТЛК. Газета «Коммерсант» со ссылкой на свои источники писала , что банк ВТБ уже согласился выделить ГТЛК деньги на это приобретение. ГТЛК первоначально собиралась создавать свой операторский дивизион, сделав ряд покупок, в том числе купив Первую тяжеловесную компанию. Но этого не произошло, и госкомпания решила ограничиться сегментом операционного лизинга и покупкой Brunswick Rail, указывало издание. Готовность ГТЛК купить Brunswick за 24—29,8 млрд рублей, то есть минимум в десять раз дороже, чем компания была приобретена текущим акционером Ильей Беляевым в начале 2017 года, источники «Коммерсанта» и эксперты объясняли высокой оценкой парка в собственности покупаемой компании и синергетическим потенциалом.

ГТЛК является крупнейшим российским лизингодателем. Компания подконтрольна правительству в лице Минтранса РФ, является инструментом реализации госполитики по развитию транспортной отрасли.