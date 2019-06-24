Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности СМП Банку на уровне «ruА-». По рейтингу сохранен «стабильный» прогноз.



«Рейтинг обусловлен умеренно сильными рыночными позициями, адекватными оценками ликвидности, корпоративного управления и стратегического обеспечения, а также удовлетворительной позицией по капиталу и приемлемым качеством активов. Кроме того, агентство приняло во внимание высокую вероятность оказания поддержки в случае необходимости со стороны акционеров и наличие поддержки со стороны органов власти в связи с участием группы СМП в реализации крупных инфраструктурных проектов», — поясняется в релизе.

Агентство напоминает, что СМП Банк специализируется на кредитовании корпоративных, розничных клиентов и субъектов РФ, инвестициях в ценные бумаги. Головной офис банка расположен в Москве.

Умеренно сильные рыночные позиции обусловлены диверсифицированной структурой доходов по источникам и специализацией на кредитовании и расчетно-кассовом обслуживании корпоративного бизнеса, в т. ч. реализующего крупные инфраструктурные проекты в масштабах России, что свидетельствует о значимости кредитной организации на федеральном уровне.

Уровень кредитных рисков, приходящихся на клиентов с признаками экономической и/или юридической взаимосвязанности с банком, оценивается агентством как умеренно высокий, вероятность реализации данных рисков оценивается агентством как низкая ввиду сильных позиций собственников СМП Банка в деловой среде.

Аналитики оценивают позицию по капиталу как удовлетворительную на фоне роста операционной эффективности. С одной стороны, отмечается невысокая устойчивость капитала к обесценению активов при умеренно высоком уровне концентрации активных операций на объектах крупного кредитного риска и сохранении низкой чистой процентной маржи, обусловленный специализацией на кредитовании крупных корпоративных заемщиков и региональных органов власти. С другой, агентство обращает внимание на рост показателей рентабельности балансового капитала и приемлемое покрытие чистыми процентными и комиссионными доходами расходов на обеспечение деятельности.

Основу активов банка формируют выданные дочерним банкам кредиты, половина которых представлена сделками РЕПО, и кредитный портфель. Корпоративный кредитный портфель характеризуется низкой просрочкой и высокой долей пролонгаций, а также слабой отраслевой диверсификацией. Розничный портфель отмечается адекватной продуктовой диверсификацией и умеренно высокой просрочкой. Вместе с тем, качество совокупного кредитного портфеля оценивается как адекватное.

Адекватная ликвидная позиция определяется приемлемым запасом балансовой ликвидности при низкой концентрации привлеченных средств на крупнейших кредиторах. Кроме того, банк располагает широким спектром источников дополнительной ликвидности.

Агентство высоко оценивает деловую репутацию и опыт топ-менеджмента банка. «Реализация принятой стратегии позволила банку на протяжении последних лет улучшить диверсификацию пассивной базы по источникам, а также повысить операционную эффективность. В среднесрочной перспективе развитие банка будет направлено на повышение уровня обеспеченности кредитного портфеля, а также увеличение объема розничного портфеля, прежде всего, за счет ипотечных и жилищных ссуд на фоне дальнейшего увеличения масштабов бизнеса в целом. При этом банк позиционируется как универсальный по спектру предоставляемых клиентам услуг, сохраняя приоритет в обслуживании корпоративных клиентов», — поясняют аналитики.