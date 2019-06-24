Центральный банк России раскрыл надбавки к коэффициентам риска в зависимости от значений показателей долговой нагрузки заемщика (ПДН) и полной стоимости кредита (ПСК). Соответствующее сообщение опубликовано на сайте регулятора.

Банки будут обязаны рассчитывать надбавки с 1 октября 2019 года.

Повышение надбавок будет дестимулировать предоставление необеспеченных потребительских кредитов заемщикам с уже высоким ПДН, а также способствовать увеличению запаса капитала банков на покрытие убытков в случае, если реализация внешних или внутренних рисков приведет к снижению доходов населения и ухудшению качества потребкредитов.

«Установленные надбавки к коэффициентам риска основываются на проведенном Банком России исследовании портфелей крупнейших банков на рынке необеспеченного потребительского кредитования по исторической динамике кредитного риска в зависимости от ПСК и ПДН и учитывают результаты консультаций с банковским сектором», — прокомментировал регулятор.

С 1 апреля и на данный момент действует более мягкий вариант надбавок в целях сдерживания потребкредитования.