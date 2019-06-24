Темпы роста ВВП России в III квартале 2019 года, по мере реализации национальных проектов, могут ускориться до 0,8—1,3%. Об этом говорится в опубликованном в понедельник Центробанком докладе о денежно-кредитной политике .



«В III квартале, по мере реализации национальных проектов и увеличения государственных инвестиций, темп прироста ВВП ускорится до 0,8—1,3%», — отмечается в материалах регулятора.

В середине июня ЦБ ухудшил прогноз роста российской экономики в 2019 году до 1—1,5% с 1,2—1,7%, но допустил, что темпы могут ускориться по мере реализации нацпроектов в последующие годы.

Как и ранее, Банк России продолжает прогнозировать, что в 2020 и 2021 годах рост российской экономики ускорится до 1,8–2,3% и 2–3% соответственно.

«Этому будет способствовать постепенное накопление положительного эффекта от запланированных мер бюджетной политики и национальных проектов при их успешной реализации. В базовом сценарии Банк России исходит из того, что более высокие темпы роста российской экономики не будут формировать инфляционного давления со стороны спроса, так как будут сопровождаться расширением производственного потенциала экономики», — указывает ЦБ.