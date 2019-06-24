В расширенном пилотном проекте по использованию биометрии, который стартует 1 ноября, планируется использовать данные граждан — образцы лица и голоса — в системах дистанционного банковского обслуживания (ДБО), кол-центрах, отделениях банков и банкоматах. Об этом сообщает «Коммерсант» .

О планах запуска с 1 ноября проекта «Биометрия-light», заявлено в паспорте проекта «Удаленная идентификация. 2-й этап». В нем будет отрабатываться возможность использования сданных в Единую биометрическую систему (ЕБС) гражданами образцов лица и голоса.

Так, «Биометрия-light» в сфере ДБО, согласно проекту, должна решить проблему подмены личности клиента, компрометации устройства клиентов или канала передачи данных. Предлагается использовать биометрию для подтверждения операций, имеющих признаки мошеннических, а также применять ее при интернет-покупках вместо кода из СМС. Кроме того, использование биометрии-light должно решить проблему подделки паспортов клиентов и внутреннего фрода в банках. Предлагается и вариант использования биометрии вместо паспорта. При звонке в кол-центр биометрия позволит расширить перечень доступных операций, в банкоматах она даст возможность снимать и вносить наличные.

В ЦБ планы по расширению использования биометрии подтвердили. Совместно с участниками рынка в рамках профильной рабочей группы «обсуждаются бизнес-процессы и новые кейсы применения механизма удаленной идентификации в деятельности банков», отметили в пресс-службе. В «Ростелекоме» изданию сообщили, что реализуют технологическую возможность использования ЕБС для внутрибанковских задач, как альтернативы собственной системе банка. «Банки сами определят, какие сервисы они хотят встроить», — отметили там.

Участники рынка отмечают, что при всем достоинстве расширения использования данных ЕБС нельзя полагаться только на эту систему, так как биометрия не дает 100% гарантий идентификации. Также важна конечная реализация идеи, как биометрия будет комбинироваться с уже используемыми сейчас методами идентификации.

«Как дополнительный фактор идентификации при звонке в кол-центр, биометрия позволит значительно сократить время на идентификацию при разговоре», — уверен зампред правления Совкомбанка Алексей Панферов. «Биометрия при обращении в отделение дает стопроцентную защиту от мошенничеств с поддельными паспортами, — добавляет руководитель дирекции биометрических технологий Почта Банка Андрей Шурыгин. — В 2018 году использование биометрии в отделениях позволило нам предотвратить несколько тысяч мошеннических операций». Вместе с тем в банке «ФК Открытие» уверены, что применение биометрии в ДБО будет трудоемким и затратным, так как потребуется приобретать специальный модуль для программного обеспечения и совершенствовать инфраструктуру. Что же касается применения биометрии в банкоматах, то по мнению банкиров — главное, чтобы это требование не стало обязательным и не пришлось менять весь парк устройств.