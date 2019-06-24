Российские банки передали кредиты оборонно-промышленного комплекса в Промсвязьбанк на сумму более 100 млрд рублей. Об этом сообщил глава кредитной организации Петр Фрадков в кулуарах международного военно-технического форума «Армия-2019».

«Все государственные системно образующие банки нам передавали соответствующие кредиты. Больше чем на 100 млрд рублей таких кредитов было передано», — сказал он и отметил, что первый базовый этап передачи кредитов ОПК в ПСБ завершился.

Промсвязьбанк с конца 2017 года проходил процедуру санации через управляющую компанию Фонда консолидации банковского сектора, созданного ЦБ. Сейчас на базе Промсвязьбанка создан опорный банк для операций по гособоронзаказу и крупным госконтрактам.