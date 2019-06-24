Директор по информационным технологиям Альфа-Банка Сергей Поляков представил журналистам новую IT-стратегию банка в ходе пресс-завтрака. По мнению Полякова, девизом ИТ становится «полезность».

«Мы вступили во вторую стадию цифровизации, пришли сложные задачи и сложные процессы. Мы уходим от излишней грануляции задач и организации разработки, которые так осложняют создание когерентной, эффективной платформы. Мы продолжаем аджайл подход к построению продукта, но также считаем, что над «аджайлом» должна быть крупноформатная система управления проектами и архитектурой. Вместе с упрощением архитектуры за счет выбора и укрупнения целевых платформ и технологий, крупно-форматное проектное управление сделает ИТ платформу эффективной, и IT в целом — полезным», — заявил Сергей Поляков.

Он добавляет, что полезное для бизнеса IT в первую очередь должно быть профессионально — важны профессионализм сотрудников и профессионализм, зрелость организации в целом. В Альфа-Банке появится выделенный штаб CIO, который будет управлять ключевыми IT-процессами и помогать производственным подразделениям в достижении целей.

Еще одним тезисом новой стратегии станет упрощение IT инфраструктуры за счет укрупнения платформ. Будут сформированы команды, которые будут отвечать за развитие целевых платформ, за их качество и целостность.

Третий тезис, на который опирается новая стратегия, — «управление соответствием» — IT должно соответствовать целям и ценностям банка, а не жить собственной жизнью.