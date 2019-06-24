Аналитическое кредитное рейтинговое агентство повысило кредитный рейтинг НОКССбанка до уровня «ВВ-(RU)», прогноз — «стабильный». Согласно материалам агентства, ранее у банка действовал рейтинг «B+(RU)» также со «стабильным» прогнозом.

Повышение кредитного рейтинга обусловлено сокращением объема проблемной задолженности в ссудном портфеле банка при повышении уровня ее резервирования, поясняют аналитики. Собственная кредитоспособность банка характеризуется низкой оценкой бизнес-профиля при сильной позиции по достаточности капитала и адекватной оценке ситуации с ликвидностью и фондированием. При этом оценка риск-профиля продолжает оказывать негативное воздействие на финальный уровень кредитного рейтинга.

Как напоминают в АКРА, НОКССбанк базируется в Волгограде, предоставляет финансовые услуги преимущественно в Волгоградской области, а также в Москве. Основные направления деятельности — кредитование юридических и физических лиц, предоставление банковских гарантий.

«Низкая оценка бизнес-профиля («b+») определяется слабыми позициями банка на рынке финансовых услуг РФ… стратегией, не отражающей серьезных конкурентных преимуществ кредитной организации, а также удовлетворительным качеством управления банком в контексте российского банковского сектора и низкой диверсификацией операционного дохода», — отмечается в релизе АКРА.

Достаточность капитала оценивается как сильная во многом благодаря высоким значениям нормативов достаточности капитала. По состоянию на 1 апреля 2019 года значение коэффициента Н1.2 составляло около 28%. В то же время АКРА отмечает низкую способность НОКССБАНКа к генерации собственного капитала: по итогам 2014—2018 годов коэффициент усредненной генерации капитала имел отрицательное значение. В соответствии с данными отчетности по МСФО деятельность банка за 2018 год оказалась убыточной, что связано с существенными объемами создания резервов по ссудам юридическим лицам.

Негативное влияние на оценку кредитоспособности банка оказывает низкое качество портфеля ссудной задолженности, которое, в свою очередь, определяется высокой долей проблемных кредитов при высокой концентрации на десяти крупнейших группах заемщиков. По состоянию на 1 января 2019 года объем проблемной и потенциально проблемной задолженности, по оценке АКРА, составлял около 25% портфеля. Уровень покрытия таких кредитов резервами положительно влияет на оценку риск-профиля банка. Задолженность десяти крупнейших групп связанных заемщиков составляет около 50% всего ссудного портфеля.



Агентство считает концентрацию на крупнейших группах кредиторов и вкладчиков банка повышенной, но положительно оценивает снижение концентрации на крупнейшем источнике фондирования — средствах физлиц.

