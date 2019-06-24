Аналитическое кредитное рейтинговое агентство повысило кредитный рейтинг Киви Банка до уровня «BBB+(RU)», прогноз — «стабильный».

Как поясняется в сообщении агентства, повышение кредитного рейтинга Киви Банка отражает усиление его бизнес-профиля при сохранении сильной оценки по достаточности капитала, адекватного риск-профиля и адекватной позиции по ликвидности и фондированию.

«Повышение оценки бизнес-профиля банка связано с комплексным усилением его рыночных позиций как в части роста франшизы, так и в части развития новых банковских продуктов при одновременном сохранении эксклюзивного доступа к технологиям группы QIWI», — отмечают аналитики. Они напоминают, что банк является частью системы платежных сервисов QIWI и обслуживает ее деятельность. Банк не кредитует юридических лиц, а кредитование физических лиц производится посредством предоставления карт рассрочки «Совесть». При этом оценка бизнес-профиля банка учитывает низкую диверсификацию его деятельности: согласно данным за 2018 год, свыше 87% операционных доходов приходилось на комиссионные доходы, связанные с бизнесом группы.

Стратегия развития банка является частью стратегии группы, предполагающей сохранение текущих позиций в традиционных направлениях деятельности и развитие новых онлайн-сервисов, ориентированных на предоставление финансовых услуг МСБ и самозанятым.

Сильная оценка достаточности капитала банка определяется адекватным уровнем достаточности капитала по национальным стандартам, обеспечивающим относительно высокую способность кредитной организации к абсорбции рисков на горизонте 12—18 месяцев. Фактором, поддерживающим достаточность капитала, является сильная способность к его генерации.

Адекватный риск-профиль обусловлен сочетанием адекватного качества риск-менеджмента и высокого качества требований за пределами ссудного портфеля (основная часть межбанковских требований представлена краткосрочными депозитами в ЦБ РФ и в крупных российских банках). При этом в ходе оценки риск-профиля Киви Банка АКРА учло повышенные операционные риски, присущие бизнес-модели группы, указано в релизе.

АКРА констатирует ограниченное влияние кредитного риска по ссудному портфелю на риск-профиль банка, несмотря на существенный (более чем в три раза за год) рост объема выданных банком потребительских кредитов.



В числе прочего АКРА указывает, что в результате присоединения «Рокетбанка» у Киви Банка повысилась концентрация на средствах, привлеченных от физических лиц, но при этом аналитики отмечают отсутствие существенной концентрации на средствах крупнейших кредиторов.