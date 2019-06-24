Запланированный на второе полугодие запуск сервиса платежей от физических лиц в адрес юрлиц (C2B-платежей) в рамках Системы быстрых платежей (СБП) Банка России не отразится негативным образом на доходах банков РФ от карточных платежей, а наоборот, СБП позволит банкам получить дополнительный доход. Такое мнение высказала ТАСС директор департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина.

«Это не взамен карточным операциям. СБП не минимизирует их доходы, которые они [банки] уже сейчас получают по карточным бизнес-моделям. Это дополнительный доход, который они будут получать», — ответила Бакина на вопрос, как может отразиться на прибыли российских банков запуск сервиса С2В в рамках СБП.

Ранее газета «Ведомости» сообщила, что во второй половине этого года ЦБ планирует запустить в своей Системе быстрых платежей (СБП) переводы от физических лиц в пользу компаний для оплаты товаров и услуг, при этом банки опасаются лишиться части доходов.