В отношении сотрудника одного из банков Сочи возбуждено уголовное дело о взяточничестве. Он просил взятку за списание долга клиента, сообщает пресс-служба Следственного комитета Кубани. Название банка ведомство не уточняет.

«Следственным отделом по Центральному району города Сочи СКР по краю возбуждено уголовное дело в отношении руководителя группы по работе с проблемными активами филиала банка. Он подозревается в покушении на взяточничество в крупном размере (ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ)», — говорится в сообщении ведомства.

Установлено, что в мае 2018 года у клиента банка имелись просроченные кредиты на общую сумму свыше 1,7 млн рублей. По данным следствия, в тот же период времени руководитель группы по работе с проблемными активами филиала банка, зная о проблемах женщины с погашением кредитов, предложил ей провести процедуру «Долговой амнистии» по реконструктизации проблемных активов. За такое решение проблемы сотрудник банка попросил 245 тыс. рублей. Женщина отказалась платить и сообщила в правоохранительные органы.

СК Кубани отмечает, что в отношении этого сотрудника банка продолжается расследование уголовного дела о покушении на мошенничество с использованием своего служебного положения.

«В настоящее время уголовные дела соединены в одном производстве. Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление обстоятельств совершенных преступлений и возможных других эпизодов незаконной деятельности. Расследование уголовного дела продолжается», — сообщили в ведомстве.