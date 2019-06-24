Правительству поручено обеспечить осуществление мер по реализации этого указа.
Президент России Владимир Путин продлил контрсанкции до конца 2020 года. Указ главы государства опубликован на портале правовой информации.
«В целях защиты национальных интересов Российской Федерации и в соответствии с федеральными законами ... постановляю: продлить с 1 января по 31 декабря 2020 года действие отдельных экономических мер, предусмотренных указом президента Российской Федерации от 6 августа 2014 года...», — говорится в документе.
Правительству поручено обеспечить осуществление мер по реализации этого указа и при необходимости внести предложения об изменении срока действия указанных контрсанкций.
Санкции Запада в отношении России действуют с марта 2014 года в связи с ситуацией на Украине. Контрсанкции, предполагающие запрет на ввоз в Россию «отдельных видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия», введены в августе 2014-го. На прошлой неделе Евросюз официально продлил секторальные санкции в отношении России на год.
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