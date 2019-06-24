Предстоящий саммит G20 в Осаке 28-29 июня не вдохновляет рынки – состоит ли или нет встреча президента США и руководителя Китая, мало кто ждет, что это изменит ухудшение торговых отношений между двумя странами. По последним оценкам МВФ торговые войны обойдутся мировой экономике в 0,5% ВВП в 2020 году, потери по масштабу сопоставимые с размером экономики ЮАР. Единственным утешением остается быстрая реакция ФРС и ЕЦБ – оба денежных регулятора теперь обещают смягчить политику и поскольку благодаря предыдущим повышениям ставки инструментарий поддержки ФРС выглядит более масштабным, пара доллар-евро может закрепиться около 1,15. При этом, если в начале года многие эксперты беспокоились по поводу того, что длительность текущего цикла роста экономики США приближается к 10 годам и это может говорить об окончании фазы роста, то последние публикации обращают внимание на то, что если применить к экономике США стандартное описание рецессии (два квартала последовательного спада ВВП), то максимальная продолжительность фазы роста может составлять до 17 лет.

Накануне саммита G20 в Осаке никто не ждет хороших новостей: Главным событием конца июня будет саммит глав G20 28-29 июня в Осаке. Следует отметить, что в этот раз накануне саммита ожидания находятся на крайне низком уровне. Безусловно, ключевым вопросом является тема встречи президента США и руководителя Китая – и на данный момент вполне возможен как сценарий, что такая встреча состоится и приведет к временному перемирию в торговой войне, как и сценарий, что ее вообще не будет. Показательно, что многие эксперты сходятся в одном – даже если встреча состоится, она не сможет предотвратить ухудшение американо-китайских отношений, которое стало набирать обороты после отмены встречи двух руководителей в мае. С тех пор Д.Трамп поднял уже действующие тарифы на импорт из Китая на сумму $200 млрд и запустил процедуру подготовки обложения тарифами импортных товаров еще на $300 млрд; он также ввел ограничения на работу компании Huawei. Со своей стороны, Китай также ввел тарифы на американские товары и выпустил список неблагонадежных иностранных компаний. По последним данным, Китай также может пойти на введение ограничений на экспорт редких металлов – речь идет о группе из 17 металлов, которые используются в производстве высоких технологий и на рынке которых Китай контролирует значительную часть мирового предложения; квоты на их экспорт применялись Китаем до 2015, потом были отменены в результате переговоров по линии ВТО и теперь опять на повестке дня.

По уточненным расчетам МВФ, торговая война обойдется мировой экономике в 0,5% в 2020 году: Неудивительно, что если раньше эффект торговых войн обсуждался в рамках сценарного развития, то теперь это уже реальность. Не так давно МВФ понизил прогноз роста мировой экономики на текущий год до 3,3%, но ожидает ускорения темпов роста во втором полугодии и до 3,6% в 2020 году. По оценкам МВФ недавно анонсированные ограничения в отношении Китая обойдутся мировой экономики в 0,3% ВВП в цифрах 2020 года, половина этого эффекта связана со снижением ожиданий бизнеса и ухудшением динамики финансовых рынков. Суммарный эффект торговых трений сейчас достигает уже 0,5% в цифрах 2020 года. В денежном выражении эта цифра эквивалентна 455 млрд долларам – Кристин Лагард назвала эти потери сопоставимыми с размером экономики ЮАР. Что касается повестки для роста, МВФ предлагает рассматривать как меры по либерализации торговли услугами, так и структурные изменения, например, увеличение вовлеченности женщин в рынок труда или снижение барьеров для работы на рынке услуг. Но ожидания по поводу перспектив роста остаются слабыми, так как шансы на кооперацию не велики в отличие от кризиса 2008-2009 гг. Точно так же в отличие от того времени возможности монетарных властей поддерживать рост ограничены низкими ставками, а возможности бюджетов – высоким уровнем долга. Более того, можно сказать, что в рядах G20 царит раскол, так как на недавнем саммите министров финансов странам не удалось прийти к согласию даже в вопросе последствий торговых ограничений на Китай – по мнению министра финансов США Стивена Мнучина, эти меры на имеют последствий для роста экономики США, в том время как именно этими последствиями обеспокоены многие страны.

Япония как хозяйка саммита может предложить к обсуждению реформу ВТО или разработку общих стандартов работы с данными: Торговые трения США и Китая нанесли серьезный удар по позициям ВТО. На саммите G20 в Аргентине в декабре 2018 года руководители G20 ограничились общим комментарием о необходимости реформировать ВТО. Теперь они могли бы пойти дальше и конкретизировать основные направления реформы. Речь могла бы пойти о разработке механизмов решения торговых споров и большего внимания к таким аспектам перекоса торговых отношений, как субсидии. Большой темой может стать и разработка мировых стандартов хранения и использования данных – во всяком случае эта тема уже была затронута премьером Японии Г-ном Абэ во время его выступления в Давосе в январе этого года. Тем не менее, как и в вопросах торговли, крайне сложно рассчитывать на то, что в вопросах хранения и обработки данных можно будет легко достичь консенсуса – если данные считаются «новой нефтью», то вполне очевидно, что при всем желании договариваться о технологиях работы с ними у стран будет искушение сохранять контроль над этим ресурсом.

Монетарная сфера остается основным полем глобальной кооперации: В то время как политическое руководство мировых держав с трудом находит общий язык, мировые центральные банки вынуждены следовать друг за другом, чтобы обеспечить своим экономикам поддержку. Руководство ФРС на прошлой неделе намекнуло на вероятное снижение процентной ставки уже в июле, убрав из своих комментариев фразу о сдержанной политике в отношении процентных ставок и добавив фразу о том, что возросла неопределенность в отношении прогноза ФРС по динамике экономики. 7 представителей ФРС США ожидают 2 снижения процентных ставок в этом году. Рынок теперь закладывает 3 снижения в этом году с практически 100% вероятностью снижения процентной ставки в июле. Это оказало давление на доллар, которое не было нейтрализовано даже недавним комментарием Марио Драги о том, что ЕЦБ будет рассматривать дополнительные механизмы смягчения своей политики, если динамика инфляции в еврозоне будет отставать от ожиданий. В условиях, когда у ФРС благодаря предыдущему повышению процентной ставки сейчас гораздо больше возможностей для поддержки экономики через меры монетарного стимулирования, возникает впечатление, что ЕЦБ будет трудно противостоять укреплению евро и пара доллар-евро в ближайшее время закрепится ближе к уровню 1,15.

Опасения рецессии, основанные на расчетах длительности экономического цикла в США, представляются преувеличенными: Опасения рецессии в США тем более усиливаются, что в июне этого года будет 10 лет как экономика США находится в фазе роста и может побить предыдущий рекорд, установленный во время цикла роста с марта 1991 по март 2001 г. Впрочем, по мировым меркам такая продолжительность цикла роста не является рекордной – например, экономика Австралии растет уже 27 лет подряд без перерыва с 1991 года. В Китае не было рецессии с 1993 года, то есть тоже уже 26 лет. Но эти страны росли в условиях быстрого роста трудовых ресурсов и поэтому их условия роста, безусловно, выглядят более благоприятными. Тем не менее, большую роль в диагностике рецессии играет и методология. Основная масса стран пользуется определением рецессии, которое описывается как два последовательных квартала экономического спада. Но у этого определения есть некоторые недостатки. Вопервых, статистика пересматривается и это может менять диагностику, основанную на таком техническом определении рецессии. Во-вторых, это определение не особо подходит для стран, которые растут крайне медленно: например, если бы такое определение рецессии применять к Японии, экономический рост которой в последние десятилетия не превышал 1%, то с 1993 г по 2015 г ее экономика оказывалась бы в рецессии 7 раз, то есть каждые 3-4 года. В США индикатор фазы роста рассчитывается NBER и включается в себя не только экономический рост, но также индикаторы рынка труда, что делает определение рецессии менее рутинным. Тот же подход применяется и в Японии. Если бы стандартный подход «двух кварталов» применялся бы в США, то тогда замедление 2001 года не считалось бы рецессией и тогда можно было бы говорить о том, что максимальный цикл роста составлял 17 лет с 1991 года по 4 квартал 2007 года. Если посмотреть на текущую ситуацию с этой точки зрения, то у нынешнего цикла экономического роста в США еще есть значительный неисчерпанный потенциал.