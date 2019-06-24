Оператор мобильной связи обновил слоган, визуальный стиль и концепцию позиционирования. Об этом сообщается в пресс-релизе организации.

«Новый слоган МТС — «Быть лучше каждый день». В визуальном стиле МТС избавится от ставшей неактуальной концепции крафта (красная полоса, стилизованная под мазок кистью), сделав акцент на более динамичные форматы, отражающие ориентацию на цифровую составляющую бизнеса компании. Центральным элементом брендинга становится красная полоса, вырастающая из типографики нового логотипа МТС», — говорится в сообщении.

В портфеле МТС помимо телеком-сервисов есть финтех-продукты на базе собственного банка, развлекательные приложения, новое направление МТС Home, объединившее технологии «Умного дома»; мультиплатформенное ТВ, собственная киберспортивная стриминговая платформа и другие.

Представленная концепция бренда была поддержана текущими и потенциальными клиентами МТС. Изменение позиционирования основано на результатах более четырех глобальных и свыше 20 точечных исследований стиля жизни, потребностей клиентов, тестов визуального стиля для различных сегментов. За время работы над новым позиционированием было опрошено порядка 30 тыс. человек по всей России.