Минюст в сотрудничестве с Роспотребнадзором разработал законопроект, который по образцу многих стран вводит специальный правовой режим по онлайн-урегулированию споров между потребителем и продавцом или исполнителем услуг. Об этом сообщает «Российская газета» .

Потребители смогут до суда направить претензию на специальный сайт-посредник и тем самым повысить шансы на решение своей проблемы.

«По статистике, 85 процентов споров решаются в судами в пользу потребителей, — говорит председатель Союза потребителей России Петр Шелищ. — Но в половине случаев решения не исполняются: или приставы-исполнители слишком загружены делами, или взыскание невозможно, так как продавец исчез».

Также законопроект запрещает взимать плату за рассмотрение обращений с потребителя и не оговаривает, на какие же средства будут существовать посреднические платформы.

«Самый рациональный вариант — брать деньги с продавцов, — считает Шелищ. — Когда покупатель начинает скандалить в магазине по поводу неработающего холодильника, продавец может также эмоционально отреагировать, в итоге разъяренный покупатель идет в суд. Когда продавцу приходит грамотно составленная претензия, велика вероятность, что он ее удовлетворит до суда. Ему невыгодно судиться, потому что по суду он должен не только возместить ущерб покупателю, но еще и заплатить штраф, составляющий половину цены иска».